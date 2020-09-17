17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'den yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye ve ona sahip çıkanlara çok sert tepki

Son dakika: AK Parti'den yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye ve ona sahip çıkanlara çok sert tepki

Son dakika haberine göre Sözcüsü Ömer Çelik, Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara “muhalif” ya da “iktidar karşıtı” diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur." diyerek ve ona sahip çıkanlara çok sert çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Son dakika: AK Parti'den yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye ve ona sahip çıkanlara çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye ve ona sahip çıkanlara çok sert tepki gösterdi.

Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin.

Bu barbara "muhalif" ya da "iktidar karşıtı" diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur.

Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor.

Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz.

Son dakika: Halil Sezai tutuklandı mı, hapise mi girecek? Halil Sezai kaç yıl ceza alacak? SON DAKİKA: HALİL SEZAİ TUTUKLANDI MI, HAPİSE Mİ GİRECEK? HALİL SEZAİ KAÇ YIL CEZA ALACAK?
Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz... HALİL SEZAİ'YE CÜNEYT ARKIN'DAN SERT TEPKİ: ŞARKI SÖYLEYEREK SANATÇI OLUNMAZ...
Son dakika: Halil Sezai için flaş karar! Yaşlı adamı sokak ortasında dövmüştü SON DAKİKA: HALİL SEZAİ İÇİN FLAŞ KARAR! YAŞLI ADAMI SOKAK ORTASINDA DÖVMÜŞTÜ
67 yaşındaki adama saldırmıştı! Halil Sezai rezaletinde yeni görüntüler 67 YAŞINDAKİ ADAMA SALDIRMIŞTI! HALİL SEZAİ REZALETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER
Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç A Haber’e konuştu HALİL SEZAİ'NİN SALDIRDIĞI HÜSEYİN MERİÇ A HABER'E KONUŞTU
Yaşlı adama dayak atan Halil Sezaiye CHP sahip çıktı! YAŞLI ADAMA DAYAK ATAN HALİL SEZAİ'YE CHP SAHİP ÇIKTI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA