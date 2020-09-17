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Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç A Haber’e konuştu

'da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı , çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Halil Sezai tarafında darp edilen Hüseyin Meriç yaşadığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç A Haber’e konuştu

İstanbul Tuzla'da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Halil Sezai tarafında darp edilen Hüseyin Meriç yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

Hüseyin Meriç, "Malum şahısla 2 ay önce beni tehdit etti. Televizyonun sesi yüksek diye film çekemediğini söyledi." Elinde odunla bana saldırdı. Kendini evime girmekte haklı buldu. Bana odunla saldırdı." dedi.

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