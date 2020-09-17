En güzel kısa ve öz cuma mesajları 2020: Dualı ve ayetli cuma mesajları! Hayırlı cumalar...

En güzel dualı ve ayetli cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sizler için en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını bir araya getirdik. Sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları burada.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.