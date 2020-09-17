Yaşlı adama dayak atan Halil Sezai'ye CHP sahip çıktı!

Türkiye, yeni bir şiddet skandalıyla sarsıldı! Şarkıcı Halil Sezai, önceki gün Tuzla'da çekim yaptığı sırada tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e tekme ve yumruklarla saldırdı. Sezai'nin dayak görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan tepki yağarken CHP dayakçı şarkıcıya sahip çıktı.

CHP DAYAKÇIYA SAHİP ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade veriyor. İfade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır. Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır." diye tweet attı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Eren Erdem'e sert tepki geldi. Erdem'e yazıkları olsun diye seslenen Turan, "Alttaki videodaki alçak adama bile sahip çıkan CHP milletvekili... Bir kez, sadece bir kez doğru bir yerde dursanız, bir kez erdemli davransanız da şaşırtsanız! Yazıklar olsun!" dedi.

Oyuncu Hande Doğandemir de Eren Erdem'e "Utanmanız da yok" diyerek sert çıktı. Sosyal medya kullanıcılarından ise şu şekilde tepkiler geldi:

ŞARKICI OLMUŞ AMA İNSAN OLAMAMIŞ

- Halil Sezai kadına şiddete hayır der, ama gider yaşlı adam döver! PES!

- Şarkıcı olmuş ama insan olamamış...

- Gücün yaşlılara mı yetiyor?

- Bunlar sanatçı olacak bir de!

- Dövüyor, yetmiyor küfür yağdırıyor. Bu kadarı da fazla artık...

- Yaşlı bir insana şiddet uygulamak barbarlıktır. Nokta!

- Duygusal görüntüsünün altında psikopat yatıyormuş meğer.

TEPKİ GELİNCE ÖZÜR DİLEDİ

Yaşlı adamı acımasızca döven Halil Sezai, tepkiler üzerine geri adım attı. Sosyal medyadan "Üzgün müyüm? Hem de çok. Kendisinden de özür diliyorum. Yapmamam gereken bi şeydi" açıklamasını yaptı.