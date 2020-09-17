Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

67 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai'ye sanat dünyasından da tepkiler gecikmedi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın da Halil Sezai'nin uyguladığı şiddete sessiz kalmadı. Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle Sezai'ye sert göndermede bulundu. İşte Cüneyt Arkın'ın Halil Sezai'ye göndermede bulunduğu o tweet...