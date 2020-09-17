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Haberler Galeri Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

67 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai'ye sanat dünyasından da tepkiler gecikmedi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın da Halil Sezai'nin uyguladığı şiddete sessiz kalmadı. Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle Sezai'ye sert göndermede bulundu. İşte Cüneyt Arkın'ın Halil Sezai'ye göndermede bulunduğu o tweet...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 15:44
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Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki kalp hastası yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden biri de usta sanatçı Cüneyt Arkın oldu.

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Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle Halil Sezai'ye göndermede bulundu. İşte Cüneyt Arkın'ın Halil Sezai'ye göndermede bulunduğu o tweet...

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Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Cüneyt Arkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz. Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır.

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Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

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Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyordu. Sosyal medyada ünlü şarkıcıya tepkiler gittikçe büyürken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu.