KPSS adaylarında heyecan dorukta! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS lisans oturumları tamamlandı. Bu hafta sonu ise ÖABT oturumu gerçekleştirilecek. KPSS lisans sınavlarına katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM sonuçların hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
KPSS ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. Bu hafta sonu ise öğretmenlerin katılım sağlayacağı ÖABT oturumu uygulanacak. 2020 yılına ilişkin KPSS lisans sınavlarının tamamlanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile (Alan Bilgisi) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 25 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020-KPSS ÖRTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020
Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020
Sınav: 22 Kasım 2020
Sonuç: 24 Aralık 2020