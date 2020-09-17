Son dakika: Halil Sezai tutuklandı mı, hapise mi girecek? Halil Sezai kaç yıl ceza alacak?
Halil Sezai tutuklandı mı, hapise mi girecek? Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin darp olayı görüntüleri sonrasında olay yargıya taşınmıştı. Son dakika haberine göre Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. Halil Sezai tutuklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Halil Sezai tutuklandı mı, hapise mi girecek? Halil Sezai kaç yıl ceza alacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Halil Sezai tutuklandı mı, hapise mi girecek? Halil Sezai kaç yıl ceza alacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatılmasının ardından Halil Sezai ikinci kez ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Halil Sezai'nin alacağı ceza herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Halil Sezai tutuklandı mı, hapise mi girecek? Halil Sezai kaç yıl ceza alacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
HALİL SEZAİ TUTUKLANDI MI, HAPİSE Mİ GİRECEK?
Tuzla'da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai'yi ifadeye çağırdı.
Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.
HALİL SEZAİ'NİN KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti.
Darp edildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor.