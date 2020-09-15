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Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Askerlik süresi uzatılacak

’de ve Ege’de ’ye karşı provokatif faaliyetlerde bulunan , Türkiye korkusu nedeniyle askeri süresini 9 aydan 12 aya çıkarmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Askerlik süresi uzatılacak

Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen Yunanistan'dan yeni hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'daki askerlik süresi konusunda değişikliğe gidileceğini duyurdu. Miçotakis, yaptığı açıklamada, ülkede zorunlu askerlik hizmeti yaşının 18 olmasının planlandığını ve planliyor, askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkartılması için hazırlık yapacaklarını ifade etti.

BİRLİKLERİMİZE YÜZDE 25-30 ARTIŞ SAĞLAYACAK
Yunan medyasına konuşan emekli Korgeneral Yannis Baltzois da askerlik süresinin değiştirilmesine ilişkin karara yönelik, " Bugün bulunduğumuz şartlar içerisinde çok gerekli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şu an birliklerimize yaklaşık yüzde 25- 30'luk bir artış sağlayacak hamle. Askeri personel eksikliğimizi tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

ASKER DURUMU VE BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI
Yunanistan Kuvvetleri, 90 bini profesyonel asker olmak üzere 136 bin askeri personeli bünyesinde barındırıyor. 9.3 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip olan Yunanistan ordusu bütçesinin %73.9'unu personel giderlerine ayırmak zorunda kalıyor. Öte yandan ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9'uncu ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor.

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