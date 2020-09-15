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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yıldırım-2 kapsamında Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Bakanlık duyurdu! Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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