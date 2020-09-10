Yunan Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah tehdidinin arkasında kim var?

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Türkiye'yi küstah sözlerle tehdit etti. Miçotakis, gerilimi tırmandıracak ifadeler kullanırken, Türkiye'nin doğal gaz faaliyetlerini durdurmasını istedi. Aksi halde ise Türkiye'nin ekonomik bir bedel ödeyeceğini savundu.

"TÜRKİYE İLE AYNI LİGDE DEĞİLLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Dr. Tolga Dağlaroğlu konuyla ilgili "Son dönemde yapılan araştırmalar, araştırma gemilerine Türk donanmasının eşlik etmesi, yerli ve milli olan savunma teknolojilerindeki ilerleme herkesi rahatsız etmeye başladı. Türkiye açık ara denizlerdeki üstünlüğünü koruyor. Haklı mücadelemiz olan Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri söz konusu. Tüm bunlardan rahatsız olan Yunanistan ve Fransa'nın Türk düşmanlığını iç siyasette seçim malzemesi olarak kullandığı ortaya çıkıyor" dedi.

"AMAÇ TÜRKİYE'NİN ÇALIŞMALARINI GÖLGELEMEK"

Yunanistan'ın bu küstah tehdidinin arkasında Fransa'nın olduğunu söyleyen Dağlaroğlu, "Koronavirüste başarısız bir sınav verdiler. Fransız seçmeninin gözünde Macron başarısız bir lider. Zaten Yunanistan 2007-2009 yıllarındaki ekonomik buhranından kurtulamadı. Borç krizini hala atlatamadı. Avrupa Merkez Bankası'nın yardımları ile ayakta durmaya çalışıyor. Bu tehdit Türkiye'nin haklı mücadelesini gölgelemeye çalışmaya yönelik bir açıklamadan ibaret" ifadelerini kullandı.