Yunan rahat durmuyor! Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) bölgesinde 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacağını açıklandı.