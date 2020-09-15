AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Türkiye ile zıtlaşmayalım!

ORUÇ REİS'İN ANTALYA LİMANINA GİTMESİ

Borrell, Oruç Reis gemisinin Antalya limanına gitmesini "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirerek, "Bu da bize diyalog için daha fazla adım atılabileceğine yönelik umut vadediyor. Bunu askeri yöntemlerle değil, diyalog ve müzakere ile çözeceğiz." dedi.

AB'nin 21 Eylül'deki Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ve 24 Eylül'deki AB Konseyi toplantısında Doğu Akdeniz konusunun ele alınacağını hatırlatan Borrell, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma içinde olduğunu, bu toplantılarda Türkiye ile ilerleme olmaması halinde birçok seçeneğin masada olacağını söyledi.

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Borrell, AB Konseyi'nin Türkiye ile ilişkilere yapıcı bir yaklaşım sergileyeceğine ilişkin umut bulunduğunu, ancak bu duruma toplantıdan önceki gelişmelere göre karar verileceğini söyledi.

AP'nin Türkiye ile gerginliğin düşürülmesine yönelik çalışmaları desteklemesini isteyen Borrell, gerginliğin düşürülmesini engelleyecek adımların Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaları da baltalayacağını, Birleşmiş Milletler'in görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini, AB'nin de bunu desteklediğini belirtti.