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Yunan tahrik peşinde! Adalarda askeri hareketlilik

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Giriş: 12.09.2020 09:30
Güncelleme:12.09.2020 09:31
Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi tahrik etmek için uluslararası hukuka aykırı adımlar atmaya devam ediyor. Provokatör bir kimliğe bürünen Yunanlar, Meis Adası'nın ardından Karaada'ya da asker sevkiyatı yapıyor. Antalya Kaş'ta sıcak görüntüleri A Haber ekranlara taşıdı. Yunanistan zodyak botunda komandolar görüntülendi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında tek tek  anlattı. İşte tüm detaylar...
A Haber ekibi Meis Adası’na en yakın noktada! A HABER EKİBİ MEİS ADASI'NA EN YAKIN NOKTADA!
A Haber Meis Adası açıklarındaki Yunan savaş gemisini görüntüledi | Doğu Akdenizde eller tetikte A HABER MEİS ADASI AÇIKLARINDAKİ YUNAN SAVAŞ GEMİSİNİ GÖRÜNTÜLEDİ | DOĞU AKDENİZ'DE ELLER TETİKTE

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