Yunan tahrik peşinde! Adalarda askeri hareketlilik

Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi tahrik etmek için uluslararası hukuka aykırı adımlar atmaya devam ediyor. Provokatör bir kimliğe bürünen Yunanlar, Meis Adası'nın ardından Karaada'ya da asker sevkiyatı yapıyor. Antalya Kaş'ta sıcak görüntüleri A Haber ekranlara taşıdı. Yunanistan zodyak botunda komandolar görüntülendi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında tek tek anlattı. İşte tüm detaylar...