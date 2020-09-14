İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika haberine göre... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
61 ADRESE BASKIN
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bu sabah 05.00'te İstanbul merkezli 17 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.