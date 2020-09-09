09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı! İmam hatiplileri hedef almıştı

Son dakika: Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı! İmam hatiplileri hedef almıştı

Son dakika haberi..., hakkında, ' Liseleri' ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı! İmam hatiplileri hedef almıştı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştü. Görüşme sonucu Haliç Üniversitesi yönetiminin, öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında imam-hatip camiasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattığı öğrenildi.



NE OLMUŞTU?
Haber Global TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı. Saynır Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in haddini aşan sözleri damga vurdu. İmam hatip mezunlarını açıktan hedef alan Mütercimler, skandal ifadeler kullandı. Mütercimler, imam hatip mezunlarını ahlaksızlık, sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

MÜTERCİMLER'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

Erol Mütercimlerden küstah sözler! İmam hatip mezunlarını hedef aldı EROL MÜTERCİMLER'DEN KÜSTAH SÖZLER! İMAM HATİP MEZUNLARINI HEDEF ALDI

İmam hatiplilere Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu çağrısı! İMAM HATİPLİLERE EROL MÜTERCİMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI!
İmam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimlerden tarihi çark! İMAM HATİPLİLERE HAKARET EDEN EROL MÜTERCİMLER'DEN TARİHİ ÇARK!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA