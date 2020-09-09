İmam hatiplilere Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu çağrısı!

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal'ın açıklamaları şu şekilde:

Biz bugün bu haberi duyduğumuz andan itibaren tepkimizi çok açık bir şekilde ortaya koyduk. Hemen hukukçularımız bununla ilgili hazırlıklarını yaptılar ve suç duyurusunda bulunmaya başladık. Biz tüm Türkiye'de, tüm Türkiye'deki özellikle imam hatiplilere yönelik sivil toplum kuruluşları, Önder İmam Hatipliler Derneği bu konuyla alakalı suç duyurusunda bulunuyor ama biz sadece bununla da kalmak istemiyoruz. Çünkü buradaki onun ağzına layık olan iftira ve bu hakaret içeren şeyler hakikaten kabul edilebilir sözler değil.

TÜM İMAM HATİPLİLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUZ

Bunu biz daha da yaygınlaştırmak istiyoruz ve tüm imam hatip mezunlarını bu konuda suç duyurusunda bulunması için teşvik etmek istiyoruz. Çünkü aslında bu beyefendinin ortaya koymuş olduğu, bu iftira, bu yaklaşım tarzı aslında kabul edilebilir bir yaklaşım tarzı değil. Bunu da bir daha imam hatiplilere, imam hatip camiasına bu kadar rahat bir şekilde iftira eden, bu kadar rahat bir şekilde hakaret eden yaklaşımlar olmasın diye de bu konuyu çok sıkı tutmak istiyoruz. Bu açıdan tüm imam hatip mezunlarımızı bu arkadaşla ilgili suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz. Sosyal medyada çok ciddi bir tepki gösterdik biliyorsunuz. Onun dışında bu konunun özellikle imam hatipteki gençlerimize, yavrularımıza ciddi manada psikolojik etki oluşturmaması için de bu tepkiyi ortaya koymak istiyoruz. Çünkü bu yaklaşım tarzı farkındaysanız hem imam hatiplerde okuyan öğrencilerimize hem de mezunlarımıza ciddi bir şekilde hakaret eden, onları tahkir eden bir yaklaşım tarzı var. O açıdan konu aslında bir yorumcunun televizyonlarda çok rahat bir şekilde imam hatip camiasını eleştiren, imam hatip camiasını bir manada eksiklerini ortaya koyan bir yaklaşım tarzı değil. Açık bir iftira var, açık bir hakaret var. Bu kadar rahat bir şekilde bir toplumu ötekileştiren yaklaşım tarzının bir daha yaşanmaması için bu olayın peşini bırakmak istemiyoruz.

28 ŞUBAT İMAM HATİP CAMİASINA YÖNELİK BİR OPERASYONDU

İmam hatip meselesi Türkiye'de uzun soluklu bir süreç. 1951'de kurulmuş daha sonra bütün olağanüstü dönemlerde, bütün darbelerde imam hatiplere yönelik ciddi operasyonlar olmuş. En son 28 Şubat sürecini çok yakinen hep birlikte yaşadık, tamamen imam hatip camiasına yönelik bir operasyondu.

İMAM HATİPLER TÜRKİYE'NİN MARKASI

Fakat şunun altını çizerek söylemek istiyorum; biz imam hatipliler olarak, kitle olarak, imam hatip camiası olarak, milyonlarca imam hatip mezunu barındıran bir kitle olarak şu anda eğitim camiasının yüzde 13'ü imam hatipli. 1 milyon 400 bin civarında öğrencimiz var, yüzde 87'si diğer okullarımızda. Diğer okullarımız da bizim okullarımız, imam hatipler de bizim imam hatiplerimiz. İmam hatiplerde okuyan 1 milyon 400 bin öğrencimizin ailesi orayı tercih ettikleri için evlatlarını imam hatiplere veriyorlar. Biz bu çerçevede hem imam hatipte okuyan öğrencilerimizin, hem fen lisesi veya Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerimizin, bütün toplumumuzun hep birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini istiyoruz. Ve imam hatiplerin artık siyasi bir malzeme olarak kullanılmasını istemiyoruz. İmam hatipler bir eğitim kurumu, devletin müfredatını belirlediği, müfettişlerin kontrol ve takip ettiği, hakikaten sahih din anlayışını anlatan güzide okullar. İmam hatipler Türkiye'nin birer markası.