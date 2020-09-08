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Erol Mütercimler'den küstah sözler! İmam hatip mezunlarını hedef aldı

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Giriş: 08.09.2020 12:07
Güncelleme:08.09.2020 12:25
Erol Mütercimler dün akşam bir televizyon kanalında katıldığı programda imam hatip mezunlarını küstah sözlerle hedef aldı. Mütercimler, imam hatip mezunlarını sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla suçlayarak haddini aşan açıklamalara bulundu. Mütercimler'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Dün akşam Haber Global TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı. Saynır Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in haddini aşan sözleri damga vurdu. İmam hatip mezunlarını açıktan hedef alan Mütercimler, skandal ifadeler kullandı. Mütercimler, imam hatip mezunlarını ahlaksızlık, sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

MÜTERCİMLER'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mütercimler'e vatandaşlar paylaşımları ile çok sert tepki gösterdi. Mütercimler'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

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