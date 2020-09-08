İmam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimler'den tarihi çark!

Dün bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk olan Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarıyla ilgili çirkin ifadeler kullandı.

İmam hatipten mezun olanlarının karşısına cinsi sapık ve sahtekar olarak çıktığını söyleyen Erol Mütercimler'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

EROL MÜTERCİMLER'DEN ÇARK!

Tepkilere yanıt veren Erol Mütercimler, "43 yıllık bir öğretmenim. Üniversitede yüzlerce imam hatip lisesi mezunu öğrencim oldu. Tv ekranlarında söz düştüğünde bu okulları kuruluş fikri olarak savundum. İmam hatip okulları eksiklerine rağmen bir cumhuriyet projesidir. Ülkenin cumhurreisi de bu okul mezunudur. Ben de bir cumhuriyet öğretmeniyim, bu okula hakaret etmem ama yanlışlarını çekinmeden söylerim." ifadelerini kullandı.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Nazif Yılmaz, yaptığı açıklamada, 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi gereğince açılan ve yaklaşık yüz yıldır Türk eğitim sisteminde özgün tasarımıyla gelişerek uluslararası düzeyde kabul gören imam hatip okullarına ve mezunlarına kamuoyu önünde, bir televizyon programında iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'i şiddetle kınadığını belirtti.

Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul türleri içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

"BU ANLAYIŞI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Ahlaksız sözlere tepki gösterenlerden biri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu.

Bakan Selçuk Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İstisnasız tüm öğrencilerimizin, yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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