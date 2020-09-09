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Son dakika: MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip

Son dakika haberine göre , 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle bir video yayımladı. Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz , ileri" sözlerine de yer verildi.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, düşmanı denize döken kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla bir video yayımladı.

MSB paylaştı! 9 Eylül İzmirin kurtuluşuna anlamlı klip MSB PAYLAŞTI! 9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞUNA ANLAMLI KLİP

Savaştan görüntülerin yer aldığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" sözlerine de yer verildi.

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