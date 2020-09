Teknoloji tutkunlarının hayalleri gökyüzünde! TEKNOFEST 2020 roket yarışmalarıyla başladı

Türkiye'nin kritik alanlarda teknoloji üretmesine büyük katkı sunan TEKNOFEST kapsamında en yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması heyecanı Tuz Gölü'nde başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 2018'de 156 takım başvurdu, 28 takım atış alanına gelmeye hak kazanmştı. Yarışmaya olan ilgi son yıllarda büyük oranda arttı. Bu yıl 516 takım yarışmaya başvuru yaparken, 82 takım da atış alanına gelmeye hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izledi. Pandemi nedeniyle bu yıl düzenlenen TEKNOFEST'in sadece yarışmalarla sınırlı bir festival olacağını belirten Bakan Varank, "Bu heyecanı pandemi sonrası inşallah Anadolu'ya yayacağız" dedi

İNSANA YATIRIM EN BÜYÜK YATIRIM

Bakan Varank, bu tür yarışmaların kritik teknolojilerde gençlere altyapı sağladığını anlatarak, "Bu yarışmalarda gençlerimizle gurur duyuyoruz. Biz onlara yarışmalarla destek oluyoruz. Onlar da bize heyecanlarıyla yol gösteriyor" şeklinde konuştu. Varank, "İnsana yapılan yatırım en büyük yatırım" değerlendirmesinde bulundu.

5 BİN ÖĞRENCİ YARIŞIYOR

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, TEKNOFEST'in geçen yıl 1 milyon 720 bin katılımla dünya birincisi olduğuna değinerek, "Bugün 5 bin öğrenci 23 farklı alanda yarışıyor. Bu yarışmalar geleceğin trendi olan alanlarda gençlerimizi hazırlamaya yönelik yarışmalar" dedi. Bayraktar, TEKNOFEST'e bu yıl ilginin büyük olduğunu vurgulayarak, son etabın Gaziantep'te, 3 bin öğrenciyle pandemi kurallarına uyarak tamamlanacağını söyledi.

STAJ VE İŞ İMKÂNI SUNULUYOR

Teknofest Roket Yarışmasına katılan takım üyelerine TÜBİTAK SAGE ve Roketsan A.Ş.'de staj ve iş imkânları sunuluyor. Şimdiye kadar yarışlara katılan 10 yarışmacı TÜBİTAK SAGE' de, 16 öğrenci ROKETSAN'da staj yaptı. ROKETSAN öğrencilerin 15'ini işe aldı. ROKETSAN, Teknofest 2020 yarışmasından 30 kişiye staj imkânı sağlayacak. Bu sene T3 Vakfı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında, Teknofest yarışmalarına katılan 50 takım üyesine staj imkânı sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kurduğu Deneyap Atölyelerinde gençlerin yüksek teknolojilere erişimi artıyor.

YARIŞMALAR SADECE TÜRKİYE VE ABD'DE

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞLI NEW SPACE HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ GRUP SÖZCÜSÜ MUSTAFA İNAL: Yürüttüğümüz proje orta irtifa kategorisinde 3 kilometreye 4 kilogram ağırlığında rower çıkaracak bir roket. Sistemlerimiz tamamen otonom. Elektronikten yazılıma her şey bize ait. Üretim ve tasarım yerli. Sadece roket değil, havacılık ve uzay üzerinde çalışma yürütüyoruz. Her türlü teknolojiyi geliştirerek, Türkiye'de alt yapısını oluşturmak istiyoruz. Roket projesinde 5 kişi, 8 aydır çalışıyoruz. Roket yarışmaları dünyada sadece Türkiye ve ABD' de gerçekleştiriliyor. İlerde de bu alanda çalışma yapmak istiyoruz.

YARIŞMA MOTİVASYON KAYNAĞI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HİLAL ROKET TAKIMI: Ülkemize katkı sağlamak amacıyla takım kurduk. Üniversitedeki hocalarımız çok destek oldu. Bize laboratuvarları kullanabilmemiz için türlü imkanlar sağlandı. Bu yarışma bize motivasyon kaynağı oldu. Çalışmalarımız yerli ve milli.