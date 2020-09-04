TEKNOFEST 2020’de roketler ateşlenecek! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberine göre… Teknofest 2020'de roket yarışları heyecanı Tuz Gölü'nde başladı. Teknoloji ve Sanayi Bakan Varank ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"TOPLUMDA BÜYÜK HEYECAN UYANDIRIYOR"

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Bizde gençler kadar heyecanlıyız. Bilindiği gibi TEKNOFEST ikinci yılında dünyanın en büyük Teknoloji ve Uzay Fuarı oldu. İstanbul'da fuarı 1 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Bu sene 3. Kez düzenliyoruz. Aslında toplumda büyük bir heyecan uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLACAĞI TEKNOLOJİLERDE..."

Bakan Varank, "TEKNOFEST'in bir odağı da var o da yarışma heyecanı. Türkiye özellikle lise seviyesinde üniversite seviyesinde yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalar özellikle geleceğin kritik teknolojilerinde Türkiye'nin ihtiyacı olacağı teknolojilerde gençlerimizi bilgi sahibi yapıyor." dedi.

"BİZİM SERÜVENİMİZDE..."

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Tabi dün sosyal medyada atış sevincini görünce ben gençlerimizle birlikte ben o irtifaya çıktım diyebilirim. 3 bin metrelik bir atış gerçekleştirdiler. Bu yarışmalar 3 yıldır devam ediyor. Burada küçük roketler görüyorsunuz. Bizim serüvenimizde 2000'li yıllarda ilk insansız hava araçları küçük olarak başlamıştı." diye konuştu.

"BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAKLAR"

Selçuk Bayrak, "2020 yılına geldiğimizde 5.5 tonluk Akıncı insansız hava arasını yapıyoruz. Genç kardeşlerimiz bu bayrağı çok daha yükseğe çıkaracaklar. Burada yapılan her bir atışta bizim yüreğimiz heyecanla atıyor." dedi.





"BURADA BÜYÜK EMEK VAR"

Bayraktar, "Burada inanılmaz bir emek var. Bir yıl boyunca hazırlanacak buradaki takımlar, çöl gibi bir vahanın ortasında güneşin altında roketlerini hazırlayacaklar. İşte gerçek uzay sistemleri ya da bizim denemelerimiz de böyle oluyor. En ufak bir hataya tahammül yok. Her şeyi mükemmel çalıştıracaklar ve 3 saniye o atış gerçekleşecek. İşte burada büyük bir emek var." ifadelerine yer verdi.