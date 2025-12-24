Haberler Tıkla Haberleri Camide kan donduran manzara! Çok sayıda ekip sevk edildi

Korkunç olayın adresi İstanbul oldu. Bir camide tuvaleti kontrol eden görevli gördükleri karşısında dehşete düştü.İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 23:33
İstanbul'da yaşanan korkunç olay duyanları görenleri dehşete düşürdü.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami tuvaletlerini kontrol eden görevli, içeride birinin hareketsiz halde yattığını gördü.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli olarak öldüğü belirlenen adamın üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın 65 yaşındaki Niyazi B. olduğu tespit edildi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Niyazi B.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

