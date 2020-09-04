Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şahsi hesabından İslam ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretler içeren paylaşımlarda bulunan @TCBelensay isimli kullanıcının Bursa Gemlik'te oturan E.M olduğu saptadı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 Eylül 2020 tarihinde soruşturma başlatıldı.

E.M: "KULLANICI BİLGİLERİMİ OSLO/NORVEÇ'TE YAŞAYAN Y.B İSİMLİ BİR ŞAHSA VERDİM"

Şüpheli E.M ilk ifadesinde söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını, twitter kullanıcı bilgilerini sosyal medyadan tanıştığı ve Oslo/Norveç'te yaşayan Y.B isimli bir şahsa verdiğini ifade etti.

HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR ŞÜPHELİ E.M'NİN MEVCUT TELEFONUNDAN YAPILMAMIŞ

Teknik incelemede paylaşımların şüpheli E.M'nin mevcut telefonundan yapılmadığı tespit edildi. Paylaşımların yapılmaya devam etmesi üzerine şüpheli tekrar gözaltına alındı. Benzer tweetler şüpheli gözaltındayken de atılmaya devam edildi.

E.M ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkça yapılan soruşturmada şüphelinin hesabı kullandığını beyan ettiği Y.B isimli şahısla mesajlaştığı tespit edildi. Savcılık E.M'nin tutuklanmasını istedi.

Mahkeme şüphelinin sabit ikametgâh sahibi oluşu ve söz konusu suçta iştirakinin olmadığını belirterek adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; şüpheli Y.B'nin yakalanması soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.



(KENAN KIRAN / SABAH)