Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO ve Fransa'ya cevap

Milli Savunma Bakanı Akar, "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz" dedi.

Bakan Akar ayrıca yaptığı açıklamada "(Fransa) Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor. Bunlar ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlar" ifadelerini kullandı.