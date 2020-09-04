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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO ve Fransa'ya cevap

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın Stoltenberg ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Hulusi Akar, " görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz. () yetmiyor, 'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor. Bunlar ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlar" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO ve Fransa'ya cevap

Milli Savunma Bakanı Akar, "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz" dedi.

Bakan Akar ayrıca yaptığı açıklamada "(Fransa) Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor. Bunlar ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

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