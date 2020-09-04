İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları, Veteriner Fakültesi 4 ve 5'inci sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi 'Ebelik' programı 3 ve 4'üncü sınıf uygulamaları, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4'üncü sınıf 'klinik uygulama' dersi hariç, üniversitenin tüm birimlerinde önlisans ve lisans dersleri, uygulamaları ve sınavları uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak. Lisansüstü teorik dersler dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle, tez ve uygulamalar ise yüz yüze yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi: Derslerin bir kısmı uzaktan, bir kısmı ise gerekli düzenlemeler ve önlemler alınarak yüz yüze yapılacak. YÖK'ün alacağı kararlar ve pandeminin gidişatı değişiklik yapılmasına neden olursa buna göre karar alınacak.