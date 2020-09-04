YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak?
Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin uzaktan eğitimle devam etmesini istedi. Üniversite öğrencileri konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? 2020-2021 üniversiteler online mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? 2020-2021 üniversiteler online mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin online devam etmesini istedi. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu eğitimlerin ise mümkünse ertelenmesini önerdi. Peki, Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? 2020-2021 üniversiteler online mı olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin online devam etmesini istedi.
Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu eğitimlerin ise mümkünse ertelenmesini önerdi.
İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÜNİVERSİTELERE BİLDİRDİĞİ KARAR
Üniversiteler öğrenciler ve ailelerinin merakla beklediği yeni akademik yıl takvimlerini açıklamaya başladı. İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik, Ankara gibi bazı üniversitelerde derslerin nasıl işleneceği henüz netlik kazanmadı. Üniversitelerden bazılarının aldığı kararlar şöyle:
Boğaziçi Üniversitesi: 22 Ekim'de başlayacak güz dönemi dersleri ağırlıklı olarak online olsa da bazıları yüz yüze yapılacak. Final sınavları yüz yüze olacak, derslik ve laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrenciler bir form dolduracak. Maske ve masefe kuralına uymak zorunlu olacak. Kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp faaliyetleri önceden başvurularak gerekli sağlık önlemlerinin alınması ile planlı bir şekilde yapılacak. Okuldaki yurtlardan biri de karantina yurdu olarak hizmet verecek.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları, Veteriner Fakültesi 4 ve 5'inci sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi 'Ebelik' programı 3 ve 4'üncü sınıf uygulamaları, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4'üncü sınıf 'klinik uygulama' dersi hariç, üniversitenin tüm birimlerinde önlisans ve lisans dersleri, uygulamaları ve sınavları uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak. Lisansüstü teorik dersler dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle, tez ve uygulamalar ise yüz yüze yapılacak.
Dokuz Eylül Üniversitesi: Derslerin bir kısmı uzaktan, bir kısmı ise gerekli düzenlemeler ve önlemler alınarak yüz yüze yapılacak. YÖK'ün alacağı kararlar ve pandeminin gidişatı değişiklik yapılmasına neden olursa buna göre karar alınacak.
Uludağ Üniversitesi: Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, çalışmaların devam ettiğini, uygulama ve staj gerektiren birimlerde derslerin küçük gruplar halinde ve yüz yüze yapılacağını diğer birimlerde hibrit eğitim öngördüklerini açıkladı. Öğrencilere yüz yüze eğitimi mi yoksa online eğitimi mi tercih ettiklerine yönelik soru sorulacağını belirten Rektör Kılavuz, yüz yüze eğitimi tercih edenler için derslikteki öğrenci sayısının, o dersi seçen öğrenci sayısının üçte birinin geçmeyeceğini vurguladı.
Ege Üniversitesi: 26 Ekim'de başlayacak güz dönemi derslerinde örgün ve uzaktan eğitim birlikte uygulanacak. Üniversite senatosunun aldığı karara göre, güz yarıyılında tıp, diş hekimliği fakülteleri ve yabancı diller yüksekokulu hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları eğitim ve öğretimlerinin yüzde 40'ını online (senkron) olarak yapacak.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Dersler uzaktan eğitimle yapılacak. Uzaktan yapılması mümkün olmayan uygulama dersleri için tedbirler alınacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi: Tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programları ve yabancı diller yüksekokulu eğitimleri uzaktan eğitimle senkron ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılacak. Bazı lisans ve lisansüstü derslerinin eş zamanlı olarak hem uzaktan hem yüz yüze yapılabilmesine imkân sağlanacak. Lisans ve lisansüstü eğitimde uygulamalı eğitim yapılması gereken durumlarda ders, proje, tez çalışmaları yüz yüze gerçekleştirilecek.
Bilgi Üniversitesi: Eğitim 5 Ekim'de başlayacak ve hibrit model uygulanacak. Dileyen öğrenciler derslerini uzaktan eğitim araçlarıyla dileyenler ise sınıf ortamında takip edebilecek.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: Üniversite Senatosu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin, büyük çoğunlukla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasını kararlaştırdı.
Ankara Üniversitesi: Rektör Prof. Dr Necdet Ünüvar, Twitter hesabından, üniversite senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçleriyle ilgili kararlarını yayımladı. Buna göre, klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim (hibrit), diğer programlarda ise uzaktan eğitim yöntemleri uygulanacak. Teorik dersler ve teorik dersle bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öretim yoluyla çevrimiçi yapılacak. Üniversitenin tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve veteriner hekimliği programlarında yürütülen klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplarla dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak. Öğretmenlik uygulamaları, pandemi koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütülecek.
Bursa Teknik Üniversitesi: Senato'nun aldığı kararla yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütecek. Toplam 11 maddeden oluşan işleyişte, 'uzaktan eğitim faaliyetlerinin senkron ve asenkron yöntemlerle dersin yürütücü tarafından okul içerisinde ve ders programlarında belirlenen saatlerde yapılması' öngörülüyor. Tüm alınan kararların, 'pandemi sürecine bağlı olarak Yükseköğretim Kurumunun alacağı kararlara göre değişebileceği' de vurgulanıyor.
İskenderun Teknik Üniversitesi: Üniversite Senatosu, Rektör Vekili Prof. Tolga Depci başkanlığında toplanarak yeni dönemle ilgili kararlar aldı. Toplantıda salgın koşulları nedeniyle öğretimin güz döneminde uzaktan yapılması kararlaştırıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tolga Depci, yüz yüze öğretim yapmayı çok istediklerini ancak toplum olarak içinde bulunulan sürecin buna çok elverişli olmadığını belirtti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi: Anadolu Üniversitsi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yarıyılında eğitim ve öğretim faaliyetleri büyük ölçüde uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 salgınının hala devam etmesi ve henüz vaka sayılarının beklenen seviyeye düşmemesi nedeniyle örgün eğitimin bütünüyle uygulanabilir olmadığı vurgulandı. Ancak üniversitelerin çok farklı alanlarda eğitim-öğretim faaliyeti göstermesi sebebiyle de tüm akademik birimlerde uzaktan eğitimin uygulanamayacağı ifade edildi.
Sakarya ile Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversiteleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2020-2021 güz dönemi için sağlık birimleri dışında uzaktan eğitim modeli kararı aldı.
KONYA'DA ORTAK KARAR
Konya'daki Selçuk, Necmettin Erbakan ile Konya Teknik Üniversiteleri ortaklaşa olarak, 2020-2021 eğitim öğretim güz yarıyılının uzaktan eğitim olacağı yönünde karar aldı. Üniversiteler kararlarını ortak açıklamayla duyurdu. Gerekçe olarak Konya'nın salgının en yoğun yaşandığı illerden birisi olması gösterildi.