03 Eylül 2020, Perşembe
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Charlie Hebdo dergisinden alçak yayın! Peygamberimize hakaret edecekler

'daki El-Ezher Üniversitesi, uluslararası toplumdan Fransız mizah dergisi 'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararına karşı tavır alınmasını istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Charlie Hebdo dergisinden alçak yayın! Peygamberimize hakaret edecekler

Ezher tarafından yapılan açıklamada, "Hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlanması suçunda ısrar etmesi, din tabileri arasında duyguları alevlemektedir ve bu gerekçesiz bir kışkırtma sayılır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan Müslümanların mukaddesatlarına ve sembollerine karşı saldırı konusunda sert bir tavır alınması istendi.

Bu bağlamda Mısır Müftülüğüne bağlı İslamofobi Gözlem Merkezi Charlie Ebdo'nun kararına karşı Batılı hükümetler ve parlamentolara dini sembollere ve mukaddesatlara karşı hakaretin suç sayılması için kanunlar çıkarılması çağrısında bulundu.

Merkez, dünya entellektüellerine tüm dünyayı çatışmaya sürükleyen bu ırkçı söyleme ivedilikle karşı durması çağrısı yaptı.

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