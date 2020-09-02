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Emmanuel Macron'dan skandal Charlie Hebdo açıklaması

Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan sözde mizah, özde İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi 'ya Frabsa Emmanuel 'dan destek açıklaması geldi. 'da basın özgürlüğü olduğunu savunan Macron, "Cumhurbaşkanı, gazetecilerin editöryel seçimleri hakkında yorum yapamaz" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Emmanuel Macron'dan skandal Charlie Hebdo açıklaması

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürüyle büyük tepki çeken İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisine, Macron'dan destek geldi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin bugün başlayan yargılama öncesinde, yine bir skandala imza atıp Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayınladı.

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MACRON'A GÖRE ÖZGÜRLÜK

Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürünü yeniden yayınlama kararı büyük tepki çekerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu kararı savunan bir açıklama yaptı.

Macron, Cumhurbaşkanı olarak vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret özgürlüğünü "korumakla" yükümlü olduğunu ifade ederek, gazetecilerin editöryel kararlarına ilişkin hükme varmanın kendisinin görevi olmadığını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo, Ocak 2015 tarihinde Hz. Muhammed ile ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

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