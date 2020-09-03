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Müslüman Alimler Birliğinden Charlie Hebdo dergisine tepki: Hakaret edenlerin ahlakı ve şerefi yoktur

 Ali Muhyiddin el-Karadaği, 'nun, 'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Müslüman Alimler Birliğinden Charlie Hebdo dergisine tepki: Hakaret edenlerin ahlakı ve şerefi yoktur

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki gösterdi.

Karadaği, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Dergi, kendi toplumunun ahlakını yeniden ifşa etmek, inandığı laikliği, insan haklarını ve özgürlük yasalarını yeniden yorumlamak istiyor. Tabii ki cehalete cehaletle karşılık vermeyeceğiz. Bu dergi de onu yönetenler de Peygamberimizin tabanına dokunan toza dahi ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.

"AHLAKI VE ŞEREFİ YOKTUR"

Müslümanların kötülüğün değil fikirlerin savunucusu olduğuna işaret eden Karadaği, şöyle devam etti:

"Bizler tüm kutsalların dokunulmaz olduğuna inanıyoruz. İyilik, adalet, özgürlüğün öğreticisi olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret edenlerin ahlakı ve şerefi yoktur."

CHARLİE HEBDO'DAN KÜSTAH KARİKATÜR

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dün başlayan yargılama öncesinde, yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

Derginin paylaşılan kapağına göre, bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla "Hepsi bunun için miydi?" ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

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