İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan DHKP-C'li Ebru Timtik’i savunan CHP’lilere flaş yanıt

Açıklamada, pankartın daha sonradan kaldırıldığı ileri sürülürken neden uzun süre müdahale edildiği ve bir başkan yardımcısının bu pankart önünde neden açıklama yaptığına açıklık getirilemedi. Yine açıklamada, 'Katil devlet' sloganlarını neden yeterli tepki verilemediğine de izah getirilemedi.

Baro açıklamasında, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesi ile ilgili Ebru Timtik hakkında birçok iddia bulunurken bu durumun görmezden gelinmesi de dikkat çekti. Timtik, savcıyı katleden iki teröristin tanışı olarak müzakerelere katılmıştı.



13 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkum edilmişti.



CHP'DEN BİR DİĞER SKANDAL DAHA!



Öte yandan DHKP-C üyeliği suçundan ceza alan ve örgüt teslimatıyla girdiği ölüm orucu sırasında ölen Ebru Timtik'i kutsayacak şekilde tweet atan CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın evinde arama yapıldı.

İŞTE CHP'Lİ MUTLU YILDIRIM'IN O SKANDAL PAYLAŞIMI...

TERÖR ÖRGÜTÜ TALİMATIYLA ÖLÜM ORUCU!

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan CHP'li Avcılar Gençlik Örgütü yöneticisi Mutlu Yıldırım'da, "Er ya da geç bunu hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" mesajını paylaştı.