İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan DHKP-C'li Ebru Timtik’i savunan CHP’lilere flaş yanıt
Terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan cezaya çarptırılan ve kanlı örgütün teslimatıyla girdiği ölüm orucu sırasında ölen Ebru Timtik’i adeta göğe çıkaran CHP’lilere Fahrettin Altun’dan tokat gibi yanıt geldi. Terörist propagandası yapan CHP'lilerin Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete ihanet ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan DHKP-C'li Ebru Timtik'i öven tweet atan ve onun savunuculuğuna soyunan CHP'lilere yanıt verdi.
Altun, CHP'li yöneticilerin DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'i övüp devletimize "katil" hakaretlerinde bulunmalarına sert tepki gösterdi.
"KEMAL ATATÜRK'ÜN MİRASINA EN BÜYÜK İHANET"
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twetter'den yaptığı açıklamada, "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir" dedi.
DEV POSTER ASILDI
Timtik için dün İstanbul Barosu önünde tepki çeken bir anma eylemi düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı eyleme İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu bizzat iştirak etti. Eylem sırasında DHKP-C sanığı Ebru Timtik'in dev posteri İstanbul Baro binasına asıldı.
DEVLETİ SUÇLAYAN BARO BAŞKAN YARDIMCISI GÖZYAŞI DÖKTÜ! KATİL DEVLET' ŞEKLİNDE SLOGAN...
Eylemde konuşma yapan Baro Başkan Yardımcısı Moroğlu, Ebru Timtik'i kutsayan ifadeler kullandı. Devleti suçlayan cümleler kuran ve konuşması sırasında gözyaşı döken Moroğlu'nun bulunduğu ortamda 'Katil devlet' şeklinde slogan atıldı. Baro Başkan Yardımcısı'nın İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun Ankara'da bir programda olması sebebiyle törene katılamadığını belirterek selamını da iletmesi dikkat çekti.
"BARO GÖREVLİLERİNE RAĞMEN GİRİLİP ASILDI"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Barosu önündeki eyleme tepki göstermesi ardından bugün Baro yönetiminden de bir açıklama geldi.
Açıklamada, DHKP-C Türkiye sorumluları ile birlikte yakalanan ve tutuklanan Timtik'in pankartının baro görevlilerine rağmen müdür yardımcısının odasına girilerek asıldığı ileri sürüldü.
Açıklamada, pankartın daha sonradan kaldırıldığı ileri sürülürken neden uzun süre müdahale edildiği ve bir başkan yardımcısının bu pankart önünde neden açıklama yaptığına açıklık getirilemedi. Yine açıklamada, 'Katil devlet' sloganlarını neden yeterli tepki verilemediğine de izah getirilemedi.
Baro açıklamasında, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesi ile ilgili Ebru Timtik hakkında birçok iddia bulunurken bu durumun görmezden gelinmesi de dikkat çekti. Timtik, savcıyı katleden iki teröristin tanışı olarak müzakerelere katılmıştı.
13 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI
İstanbul Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkum edilmişti.
CHP'DEN BİR DİĞER SKANDAL DAHA!
Öte yandan DHKP-C üyeliği suçundan ceza alan ve örgüt teslimatıyla girdiği ölüm orucu sırasında ölen Ebru Timtik'i kutsayacak şekilde tweet atan CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın evinde arama yapıldı.
İŞTE CHP'Lİ MUTLU YILDIRIM'IN O SKANDAL PAYLAŞIMI...
TERÖR ÖRGÜTÜ TALİMATIYLA ÖLÜM ORUCU!
Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Sosyal medyadan CHP'li Avcılar Gençlik Örgütü yöneticisi Mutlu Yıldırım'da, "Er ya da geç bunu hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" mesajını paylaştı.