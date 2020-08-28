İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında terör örgütü DHKP/C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmişti. Ebru Timtik'in de bulunduğu bir grubun DHKP-C'li teröristler ile görüştüğü; Ebru Timtik'in gazetecilere, "Çocuklar "(DHKP/C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol) çok kararlı talepleri yerine getirilmezse savcıyı (Mehmet Selim Kiraz) öldürecekler" dediği ortaya çıktı.

ANNE GÜLER EMİR İLE EBRU TİMTİK ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI! TARİH: 6 OCAK 2010...



2010 Ocak ayında aralarında avukat Ebru Timtik'in de bulunduğu bir grup; DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması Edirne'de eylem yapmak istedi ancak polis grubun kente girmelerine izin vermedi.

Anne Güler Emir, 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan kızı Alev Emir'i televizyonda DHKP/C terör örgütü için eylem yapam grupta görünce harekete geçti. Kızı Alev Emir'in Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'ndeki dinlenme tesisinde olduğunu öğrenen anne Güler Emir, 6 Ocak 2010 tarihinde akrabaları ile birlikte bu tesise geldi.