Maltepe Başıbüyük'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı! DHKP-C ve PKK izi var...

DHKP-C VE PKK İZİ VAR!



Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı.



Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.



