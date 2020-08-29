29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe Başıbüyük'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı! DHKP-C ve PKK izi var...

Maltepe Başıbüyük'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı! DHKP-C ve PKK izi var...

'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
ABONE OL
Maltepe Başıbüyük'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı! DHKP-C ve PKK izi var...

Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi.

söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü.

Maltepe Başıbüyük'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı! DHKP-C ve PKK izi var... MALTEPE BAŞIBÜYÜK'TEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI! DHKP-C VE PKK İZİ VAR...


DHKP-C VE PKK İZİ VAR!

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı SON DAKİKA: MALTEPE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | İstanbul'da DHKP-C’ye flaş operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı SON DAKİKA HABERİ | İSTANBUL'DA DHKP-C’YE FLAŞ OPERASYON: EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İşte Ebru Timtik'in DHKP-C eylemleri! Terör örgütünden kızı Alev Emir’i kurtarmaya çalışan anne Güler Emir’e bağırmış İŞTE EBRU TİMTİK'İN DHKP-C EYLEMLERİ! TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KIZI ALEV EMİR’İ KURTARMAYA ÇALIŞAN ANNE GÜLER EMİR’E BAĞIRMIŞ
Son dakika haberi | İstanbul'da DHKP-C’ye flaş operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA