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Son dakika haberi | İstanbul'da DHKP-C’ye flaş operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre; ’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika haberi | İstanbul'da DHKP-C’ye flaş operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Örgütün 'açık alan' yapılanması mensubu oldukları değerlendirilen 30 şüpheli, terör polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHKP-C üyeliğinden kayıtları bulunan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Operasyon sonrası şüpheliler hakkında derin inceleme başlatıldı.

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