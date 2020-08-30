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DHKP-C sanığı Ebru Timtik’i kutsayan CHP’li Mutlu Yıldırım’ın evinde baskın

DHKP-C üyeliği suçundan ceza alan ve örgüt teslimatıyla girdiği ölüm orucu sırasında ölen ’i kutsayacak şekilde tweet atan Başkan Yardımcısı ’ın evinde arama yapıldı.

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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DHKP-C sanığı Ebru Timtik’i kutsayan CHP’li Mutlu Yıldırım’ın evinde baskın

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetti.

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Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkum edilmişti.

ÖRGÜT TALİMATIYLA ÖLÜM ORUCUNA YATTI

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

CHP'liler ise Timtik'in ölümü ardından çeşitli mesajlarla arkasında durdu. Avcılar Gençlik Örgütü yöneticisi Mutlu Yıldırım'da, " Er ya da geç bunu hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür"mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sabah saatlerinde sosyal medya hesabından söz konusu mesajı paylaşarak CHP'lilerin DHKP-C terör örgütüne desteğini eleştirdi.

CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın evinde hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde polis araması yapıldığı öğrenildi.

(SABAH/SEMA ALİM DALGIÇ)

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