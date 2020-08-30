Son dakika: Şırnak Valililiğinden yangın açıklaması

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkeze bağlı Cevizdüzü köyü Zinyafira Tepe mevkiinde 5 noktada 28.08.2020 günü saat 07.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiş, bahse konu yangın haberinin alınmasına müteakip Şırnak Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 adet pikap, 4 teknik eleman olmak üzere toplam 22 personel ve kolluk kuvvetlerinin katılımlarıyla yaklaşık 55 kişiden oluşturulan bir ekiple yangın alanına derhal intikal edilmiştir. Cudi Dağı üzerinde bulunan Cevizdüzü köyü etrafı söndürülmüş, ancak yangının uç kısmına yol ağı olmamasından dolayı çıkılamamıştır. Bahse konu yangının örtü yangını olarak tabir edilen boyutta olduğu tespit edilmiş olup yangının söndürülmesi için ilgili kurumlarımızın bütün imkânları seferber edilerek kontrol altına alınması ve söndürülmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir." denildi.