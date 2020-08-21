MSB duyurdu! Pençe Kaplan Operasyonunda PKK'ya ağır darbe: 107 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 oldu." dedi.
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur" denildi.