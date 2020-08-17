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“İstanbul'un en önemli önceliği depremdir" diyen İmamoğlu İBB deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü

’li Büyükşehir Belediye Başkanı , "İstanbul'un en önemli önceliği depremdir" diyor ama ’nin bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdü. Sabah'tan 'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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“İstanbul'un en önemli önceliği depremdir diyen İmamoğlu İBB deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdüğü bildirildi.


DEPREM BÜTÇESİ 671 MİLYON 298 BİN LİRA DÜŞÜRÜLDÜ
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu; göreve geldikten sonra deprem bütçesini düşürdü. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2020 bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ DEPREM
Ekrem İmamoğlu; 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun; İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu ifade etmesine rağmen İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürmesi çelişki olarak ifade ediliyor.

KENAN KIRAN / SABAH

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