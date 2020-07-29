CHP'li İBB yönetimi İstanbul'un akciğerlerine kaçak inşaat yapıyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer'deki Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'na inşaat yapıyor. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almayan İBB, sit alanı kabul edilen ormanlık alana birçok kaçak yapı inşa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir skandala daha imza attı.

CHP'li büyükşehir belediyesi sit alanı içindeki ormana kaçak yapılar dikti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon metrekareyi aşan orman alanı ile İstanbul'un adeta akciğerleri olan Sarıyer'deki Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı halka açma bahanesiyle ranta açtı.Orman içerisinde kaçak yapılar inşa etmeye başladı.

AK PARTİ'DEN İBB YÖNETİMİNE TEPKİ

CHP'li büyükşehir belediyesinin ormanda kaçak yapılaşmaya gitmesi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da gündemindeydi. Şenocak sosyal medya hesabından, "yine çevre katliamı, yine ekofelaket! 1. derece sit alanı vasfına sahip Hacıosman Korusu'nda CHP'li İBB Başkanı ekofelaket, kaçak binalar dikiyor. İlçe başkanlarıyla "zabıtacılık" oynayan "kamelya röntgencisi" CHP İl Başkanı sanırım bu sefer "erketecilik" yapıyor!"

Sözleriyle kaçak yapılaşmaya tepki gösterdi.

Orman alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ancak 6831 sayılı orman kanunun 1. maddesi (g) bendine göre İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin alınması gerekiyordu. İBB yönetimi izin almadan, ormanlık alanın içerisinde çok sayıda kaçak inşaat yaptı.

Hacıosman Atarürk Kent Ormanı, yüz yıllardır doğallığını koruyor ve farklı türdeki çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyordu. Aynı zamanda yıl içerisinde çok sayıda göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan ormanda doğal yaşamın tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan inşaat çalışmaları için ormanda onlarca ağacın kesildiği iddia edildi. Orman içerisinde,, kesilmiş ağaç dalları da dikkat çekti.

CHP'li İBB yönetimi, geçtiğimiz mart ayında da Hacı Osman Atatürk Kent Ormanı için "çevre düzenleme inşaatı" ihalesi açmıştı.

İhale, 26 milyon 605 bin TL bedel ile Sulkar İnşaat'a verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın şirketlerden biri olan Sulkar İnşaat'ın, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı.