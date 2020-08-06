Taksim Meydanı'nda dilenci istilası! İBB zabıta ekipleri görmezden geliyor
İstanbul Taksim Meydanı'nda yerli ve yabancı turistlere yönelik duygu sömürüsü yaparak para dilenenler her geçen gün artarken İBB zabıta ekipleri mücadelede yetersiz ve duyarsız kalıyor. Kimi turistleri elleriyle rahatsız ederek para isterken kimisi de su satıyorum diyerek vatandaşları taciz edip para dileniyor.
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VATANDAŞLAR CADDEDE YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insanların kollarından tutarak zorla para dilenen kadınlar vatandaşları canından bezdirdi. Bölgede gün geçtikçe artan dilencilerin istilası rahatsızlık yaratırken İBB Zabıta ekiplerinin duyarsız kalması ve olup biteni görmezden gelmeleri dikkati çekti.
VATANDAŞLAR CADDEDE YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ
Zabıta ekiplerinin dilencilere müdahalede bulunmamalarının nedeninin ise, Kadıköy'de yakalanan bir dilencide Kovid-19 görülmesinin nedeniyle tedirginlik yarattığı ve bu nedenle ekiplerin müdahale etmekten kaçındıkları olduğu iddia edildi. Vatandaşlar meydanlarda ve caddede yürüyemez hale geldiklerini adım başı dilencilerle karşılaşmaktan rahatsız olduklarını kaydettiler.
SABAH