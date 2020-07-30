CHP’li İBB personeli hizmet araçlarını kullanarak içkili alem yaptı!

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla göreve gelen ve yaptığı skandal hamlelerle İstanbulluyu isyan noktasına getiren CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor.

HİZMET ARAÇLARIYLA İÇKİ ALEMİ

CHP'li İmamoğlu himayesindeki İBB personelinin hizmet araçlarıyla İçkili – balıklı alem yaptığı ortaya çıktı.

GÖL KENARINDA BALIK ZİYAFETİ

Geçtiğimiz pazar günü Terkos Gölü civarından çekildiği ortaya çıkan görüntülerde İBB personelinin göl kenarına çektiği araçlarla içki içip balık ziyafeti yaptığı görüldü.

İMAMOĞLU 'İSRAF' YAYGARASI KOPARMIŞTI

Göreve geldikten sonra, 'Hizmet araçları şahsi işlerde kullanılıyor' iddiasıyla israf yaygarası koparıp AK Parti yönetimini hedef alan İmamoğlu Yenikapı'ya hizmet araçlarını çekerek şova soyunmuştu. Ortaya çıkan görüntülerden sonra İmamoğlu'nun ve CHP yandaşı medyanın nasıl bir israf açıklaması yapacağı merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN SKANDALA TEPKİ YAĞDI

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

"İSRAF YALANIYLA YENİKAPI'DA ŞOV MALZEMESİ YAPANLAR BAKALIM NE DİYECEK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda görüntülere sert tepki gösterdi. Göksu, "İBB'nin hizmet araçlarını israf yalanıyla Yenikapı'da şov malzemesi yapanlar bakalım bu görüntülerden sonra nasıl bir israf açıklaması yapacaklar." İfadelerine yer verdi.

"ALLAH İSTANBUL'U SİZDEN KORUSUN"

Bir kullanıcı "Bu ne Ekrem bey bu ne?! Ne mesleki etik biliyorsunuz, ne Allah korkusu tanıyorsunuz. Geldiğinizden beri vatandaşa bi kaç koli süt dağıtıp kendiniz en alttakinden en tepedekine bütün belediyeyi sömürdünüz. İçkiniz batsin, aleminiz batsın. Allah İstanbul'u sizden korusun." İfadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte tepkilerden bazıları:

Kaynak: Takvim.com.tr