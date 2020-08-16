Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İBB içkiye kaynak buldu! Tekerlekli sandalyeye bulamadı

TEKERLEKLİ SANDALYE VE BEBEK MALZEMESİ ALIMINDA BAHANE

İhalenin iptal gerekçesi olarak CHP'li İBB, tekerlekli sandalye ile engelli ve bebek malzemesi alımı ihalesinde, "Geçerli tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan kamu ihale kanununun 5. maddesinin 'kaynakların verimli kullanılması' ilkesi gereği ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir" denildi.





İÇKİYE KAYNAK VAR, ENGELLİYE YOK

Ancak engelliler için alınacak tekerlekli sandalye ya da bebek yürüteçlerine kaynakların verimli kullanılması bahanesiyle ihaleyi iptal ettirmesi akla CHP'li İBB'nin 62 şişe şampanya alımını getirdi. Bilindiği üzere İBB 62 şişe içkiye ne kadar ödediğini bildirmemiş ancak içkinin şişe başı açımına 50 lira ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Hatta İBB'nin 62 içki şişesi için 3 bin 115 lira ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada, bu ihale iptaliyle ilgili CHP'li İBB'nin 'içkiye kaynağı var, ama engelliye kaynak yok' diye tepki gösterildiği görüldü.



(DAMLA KAYA/SABAH)



