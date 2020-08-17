Son dakika: LGS lise 1. nakil sonucu okulum neresi? MEB 2020 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son dakika... 2020 LGS 1. lise nakil sonucu okulum neresi? LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? Gözler 2020 LGS 1. lise nakil sonuçları için MEB sayfasında. Tercih sonucuna göre yerleşemeyen ve yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler LGS 1. nakil döneminde tercihlerini yaptı. MEB'in takvimine göre sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. lise nakil sonucu okulum neresi? MEB 2020 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son dakika... LGS 1. lise nakil sonucu okulum neresi? 2020 LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınıyor. 2020 yılının 1. nakil dönemi sona erdi. Öğrenciler 10-14 Ağustos'ta tercihlerini yaptılar. Şimdi ise sıra sonuçlarda. MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. lise nakil sonucu okulum neresi? MEB 2020 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte son gelişmeler...
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı. Öğrenciler tercih sonuçlarına MEB'in resmi internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.
LGS 2. NAKİLLER NE ZAMAN?
İkinci nakil tercihleri 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.