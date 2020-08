Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda flaş açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda hitap ediyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...



Yarın AK Parti'nin kuruluşunu 19. yılına hep birlikte ulaşacağız. Bu akşam partimizin 19. kuruluş yılını büyük bir heyecanla kutlayacağız. Ülkemizin dört bir yanına mührümüz vurduk. Her ilçemizde yatırımlarımız var.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMDA KARŞIMIZDA İLK ÖNCE CHP VE ORTAKLARINI BULDUK"



Türkiye'yi her alanda adeta şaha kaldırdık. Geçmişte taş üstüne taş koymaya çalışan vatansever devlet adamları karşılarında her zaman CHP zihniyetini bulmuştur. Biz de attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP ve ortaklarını bulduk. Onlara rağmen biz bunları yaptık. Yapmaya devam ettik ve ediyoruz. Şimdiye kadar neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.



"DİK ŞEKİLDE YÜRÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Gezi olaylarında çapulculara meydanları boş bırakmadık. Onlar o çapulcuların arkasında ve yanında yer aldılar. 17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere boyun eğmedik. Hendek terörüyle vatanımızı parçalamak isteyenleri açtığı çukurlara biz gömdük. 19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.



YUNANİSTAN İLE SONDAJ GERİLİMİ

19 yıldır olduğu gibi Allah ömür milletimiz de destek verdiği sürece Türkiye'ye hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.

Bugün sayın Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmem olacak.

CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'da yine kışkırtma ve yalan siyasetiyle bunu gölgelemeye çalıştı. O gece darbecilerin kendisine neden yol verdiğini açıklayamadı. O geceye dair karanlık noktaları aydınlatmak varken tüm enerjisini darbeci alçakları aklamak için harcadı. Ancak hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. CHP Genel Başkanı er ya da geç bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kendisine tavsiyemiz sağa sola çamur atmak yerine şüphe bulutlarını dağıtmasıdır.

AYASOFYA'YI 86 YIL SONRA İBADETE AÇTIK

86 yılın ardından Ayasofya Camii'ni yeniden ibadete açtık. Gençlik yıllarımızın rüyası olan bu hedef "zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" sloganları attığımız Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 86 yıl aradan sonra tekrar buranın ibadete açılmış olması bizler için gerçekten mutlulukların en büyüğü. Rabbim bize bunu nasip etti. Tüm İslam alemi ayrı bir mutluluğun içinde. Tabii kimler memnun kimler değil o da işin ayrı bir yanı.