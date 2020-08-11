11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den Metina bölgesinde sürdürülen operasyonlarla ilgili açıklama

Son dakika: MSB'den Metina bölgesinde sürdürülen operasyonlarla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 2 'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
Son dakika: MSB'den Metina bölgesinde sürdürülen operasyonlarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA