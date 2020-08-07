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Başkan Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması

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Giriş: 07.08.2020 15:14
Güncelleme:07.08.2020 17:55
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan bir basın mensubunun Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp parti kuracağı iddiaları ve MHP Lideri Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağrısına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan bir basın mensubunun Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp parti kuracağı iddiaları ve MHP Lideri Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağrısına ilişkin sorulara yanıt verdi.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİASI
Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISI
Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.

Hele hele HDP'yle terör örgütlerityle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.
Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.

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