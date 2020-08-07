07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan uyardı: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

Son dakika haberine göre , koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Tedbirde istiyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan uyardı: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için mesaj yayımladı.

Bakan Koca, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.

'YAKIN MESAFE CANA YAKINLIK DEĞİL'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, Twitter'daki hesabından mesaj paylaştı. Bakan Koca, mesajında, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse" dedi.

'MASKE TAKMAYAN, COVİD-19'UN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREBİLİR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinin önemine vurgu yaparak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Bakan Koca, mesajında, "Bugün maske takmayan, yarın Covid-19'un gerçek yüzünü görebilir" dedi.

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