Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere gündeminde

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor. pic.twitter.com/IWQ4CBRqHp

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020