Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere gündeminde
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz TV kanalı SKY NEWS'in Türkiye'nin Kovid-19'la verdiği başarılı mücadeleyi anlattığı habere yer verdi.
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Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor. pic.twitter.com/IWQ4CBRqHp
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020