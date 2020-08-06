06 Ağustos 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere gündeminde

Son dakika haberi... , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz kanalı 'in 'nin Kovid-19'la verdiği başarılı mücadeleyi anlattığı habere yer verdi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere gündeminde

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor. pic.twitter.com/IWQ4CBRqHp

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