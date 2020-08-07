07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: 1 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü ’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha /Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: 1 terörist daha teslim oldu

MilliSavunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Şırnak Cizre'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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