06 Ağustos 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İddialar asılsızdır

"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." dedi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İddialar asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında önemli bir mesajla birlikte öne sürülen iddialara yanıt verdi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Bakan Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur." ifadelerine yer verdi.

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