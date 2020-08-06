06 Ağustos 2020, Perşembe
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Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaşarak uyardı!

hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaşarak uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı.

Koca'nın Twitter paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle: ''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''

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