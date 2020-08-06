Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 6 Ağustos Perşembe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 54 bin 494 testten 1153'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 798 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 220 bin 546'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, bin 40 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, toplam hasta sayısı 237 bin 265, toplam vefat sayısı 5 bin 798, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3, ağır hasta sayısı 580, toplam iyileşen hasta sayısı 220 bin 546 oldu.

Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kjJSAPbTij — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020

'İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" değerlendirmesinde bulundu.